Paul’s Artists present: Jazz It Up

Klangvoll. Repetetiv. Einprägsam. 2020. Der Jahresanfang. Ein guter Start. Traditionell feiern wir hier den Beginn des neuen Jahres mit dem Format „Jazz it up“. So soll es auch dieses Jahr sein. Der erste gute Vorsatz ist hiermit schon eingelöst. Jazz it Up ist ein Duo. Einerseits der „vielbereiste und vielbepreiste“ Baden-Württembergische Star-Saxophonist Magnus Mehl. Jazz-Preis-BW Träger und Bandleader. Stets unterwegs pendelnd zwischen den Großstädten dieser Welt. Von seiner Japan Tour bis nach Moskau. Magnus hat die Welt gesehen. Und das bereits seit jungen Jahren. Mit seinem Saxophon verbindet er seinen Traumberuf mit Menschen, Musik und Metropolen. Andererseits, gegenüber in der Drumsektion, steht Paul’s Artists Gastgeber Axel Conradt. Und bildet teils den Hintergrund, dann wieder den Vordergrund. Und ist konstant in der direkten Kommunikation mit dem Livekünstler.

Der hier entstehende Sound liegt wohl mitten in einer Grauzone zwischen Pop, Jazz und klassischem House. Und das kommt im Climax bestens an. Phyllis Blessing ist mittlerweile fast etwas wie Inventar im Climax. Sie bespielt mit ungebrochenem Elan und konstant definiertem Sound unterschiedliche Events. Ob mit Cheffe Michael Gottschalk selbst, bei dem Durch die Nacht Festival, bei eigenen Events oder eben als Gast bei den Pauls Veranstaltungen. Der Name des Events ändert sich. Der Sound nicht. Denn der ist knackig, definiert und vorwärts lästig. Durchdacht, stringent und ohne unnötige Schnörkel. Instinkt Musik. Gerade raus. Und für heute der gut gewählte Kontrast zum Beginn des Abends. Das Climax ist vielseitig. Seine DJs auch. Und das wird heute erneut zelebriert.

Welcome 2020 – let’s start the groove. One more time.

