Paul’s Artists present Reflection of Light

Sommerliche Vibes in Form eines bunt geflochtenen Strauß' leuchtender Beats stehen dank Gast-Act Miss Evoice im August bei den Paul's Artists auf dem Programm.​ Die wundertütig-quirlige Halbthaischwäbin aus Stuttgart ist seit elf Jahren als DJ, Veranstalterin, Kollektivmitglied, Resident und Bookerin mit eigenen Veranstaltungsreihen in der Szene verwurzelt.

Durch ihre jahrelange Erfahrung hat sie ein riesiges Repertoire an verschiedensten Stilrichtungen abseits der gewohnten Elektronikpfade gesammelt und ihre musikalische Schatzkammer tief verinnerlicht. Miss Evoice hat das Händchen, um von Disco, bis House und Techno, morgens, mittags, nachts, drinnen oder draußen, die Leute zum Tanzen zu bewegen. Der zweiter Gast des Abends ist ein guter Freund der beiden Hosts und zugleich ein leuchtender Ausnahmemusiker: Rolf Magnus ist bekannt für seine hoch energetischen Sets, die immer stilsicher und energetisch ins Schwarze treffen. Das schillernde Rahmenprogramm liefert in dieser Nacht erneut Jochen Junker aus dem Paul’s Artists Kollektiv, der die Climax-Crowd auf seine ganz eigene Art und Weise mit herrlichen und außergewöhnlichen musikalischen Blüten bewerfen möchte. Oh Sommer, du bist so wundervoll!

Miss Evoice (Arom Åt / Låusche)

Jochen Junker (Pauls Artists)

Rolf Magnus (Pauls Crew)