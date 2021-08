Die Gedenkmatinee 2020 zu dem deutschsprachigen jüdischen Dichter Paul Celan, der in seiner Lyrik das Trauma des Völkermords der Nazis an den Juden verarbeitet und wach hält, kann coronabedingt erst in diesem Jahr stattfinden. Die Lyrik-Bühne wird zugleich an die bedeutende Lesung des Dichters am 31. Januar 1955 im Esslinger Alten Rathaus erinnern. Paul Celan zählt gegenwärtig zu den international bedeutendsten Lyrikern, die eine zeitüberdauernde Erinnerungspoetik kreiert haben.