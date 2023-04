Paul Colman feat. Burk

Paul Colman Live - ein musikalisches Schlaraffenland. Da werden Herzen berührt. Er ist nicht nur ein genialer Sänger/Musiker, sondern auch Entertainer. Seine Songs haben Ohrwurmcharakter. Tiefgang, Emotionen und Spaß bringen die Energie für Ohr und Herz. Paul Colman ist zurück. Und das auf eine ganz besondere Art und Weise. Er hat sich den Schlagzeuger Burkhard Mayer zur Seite geholt. Das einzigartige Duo ist bereit für große Bühnen, Events, MusicVan, Hauskonzerte, Clubs, TV und Radio. Paul, bekannt durch Hitsongs wie: Fill my cup, One Thing, u.v.a. und dem Paul Colman Trio, war auch als Gitarrist für die Newsboys unterwegs. Er ist gebürtiger „Aussie“ mit Wohnsitz in Nashville. Burkhard bekannt durch unzählige Konzerte und seine besondere Art zu spielen. Sounds und Grooves mit Leisestärke.