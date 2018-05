× Erweitern Paul Fogarty Paul Fogarty

The Wonder From Down Under“Der australische Singer-Songwriter Paul Fogarty begeistert sein Publikum auf der ganzen Welt mit seinen Genre-sprengenden Live-Shows, seinem trockenen Humor und seiner grenzenlosen kreativen Energie.

Als Komponist von mehr als 1200 Songs mit Dutzenden von Radio-Auftritten, Hunderten von Live-Shows und Solo-Auftritten auf Festivals und Konzerten hat Fogarty sich in Europa, Australien & Amerika eine treue Fangemeinde aufgebaut. Wenn Fogarty mal gerade nicht „on tour“ ist, schreibt und singt er für Fernsehproduktionen & Kinofilm Texte und Lieder. Ganz aktuell sind das Lieder für die ZDF Krimiserie „SCHULD“, und die ARD Serie “KOSLOWSKI & HAFERKAMP“ und “FEUER & FLAMME”.