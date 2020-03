Katelin ist eine Reisende. In ihren Songs nimmt sie den Zuhörer in faszinierende Klangwelten mit. Atmosphärisch dicht, in melancholischem Gewand mit einer Prise Humor. A secret escape.

All inklusive: eine Begegnung mit dem Wal, eine Fahrt in einem vierstöckigen Zug, Rudern bei Vollmond, eine Goldsuche. Mitreisende berichten: „Ich habe den Wal GESEHEN.“ „Jetzt muss ich erstmalwieder auftauchen.“ „Katelin ist für mich der Inbegriff von Kunst, Mut, Klarheit und Schönheit.“ Katelin - Vocals, Guitar, Keys Ralf Conrad - E-Guitar, Sounds