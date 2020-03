Mishka Mackova

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Mishka beeindruckt durch ihre ehrliche Art und ergreifende Stimmfarbe.

Zusammen mit ihrer besseren Hälfte Michi Simon präsentieren die beiden ihre deutschen und englischen Songs im Acoustic-Pop-Gewand. Seit ihrer Teilnahme bei The Voice of Germany (2015) ist sie mit ihrer Musik in der ganzen Republik unterwegs: ob Solo, Duo, in Cafés oder auf Festivals, als Musikbotschafterin für die Menschenrechtsorganisation International Justice Mission in Schulen und Rathäusern oder mit der Outbreakband in Hallen und Arenen.Einer von Mishkas ersten Auftritten war eine Open Stage Night in der LUKE. Damals noch als Mutprobe - nun mit ihrem eigenen Konzertprogramm!