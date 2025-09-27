Paul & Gretel – Kein Märchen

Das Musical erzählt die beeindruckende Geschichte von Margarete und Paul Schneider, dem »Prediger von Buchenwald«. Spannend. Bewegend. Mutmachend. Für alle von 9 bis 99 Jahren.

Weitere Informationen und Impressionen unter: www.paul-und-gretel.de

Das Musical ist ein musikalisches „Mehrgenerationenprojekt“ für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Es wird es in ganz Deutschland aufgeführt und wurde bereits von mehr als 20.000 begeisterten Besuchern gesehen. An den Aufführungen wirkt jeweils ein vor Ort gebildeter mehrere hundert Stimmen umfassender Regionalchor mit. Lassen Sie sich dieses Erlebnis nicht entgehen. Herzliche Einladung!