Paul Heller (WDR Big Band)

Erleben Sie ein begeisterndes Konzert mit Paul Heller von der WDR Big Band, Köln und den jungen Jazztalenten Clara Vetter (Piano/Sythesizer) und Jakob Manz (Altsaxophon).

Paul Heller, der Kölner Tenorsaxofonist, Komponist und Arrangeur ist seit 2005 Mitglied der international renommierten und mit zwei Grammys ausgezeichneten WDR Big Band, Köln. Als gefragter Solist spielte er mit Musikerpersönlichkeiten wie Fay Claassen, Bob Mintzer, Vince Mendoza, Michael Brecker, Roy Hargrove, Joe Zawinul, Maceo Parker, Dusko Goykovich, Ack von Rooyen, Volker Kriegel u. v. m. 11 CDs hat Paul Heller unter eigenem Namen produziert und ist auf über 70 CDs als Solist und Sideman vertreten. Seit 1994 leitet er zusammen mit Ack van Rooyen das gemeinsame "Ack van Rooyen-Paul Heller Quintet".

Joe Zawinul: "Das Solo von Paul Heller ist enorm. Das ist wirklich ein Master-Piece, dieses Solo - totale Weltklasse." (Joe Zawinul im Interview für "Jazzpodium")

Michael Brecker: "Hey Paul, you continue to amaze! Beautiful writing - outrageously great playing. Your CD will accompany me on the road, and help me to stay inspired."

Jerry Bergonzi: "Paul has his own voice that makes him immediately recognizable!"