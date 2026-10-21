Paul Ingendaay I Entscheidung in Spanien

„Entscheidung in Spanien“ von Paul Ingendaay ist ein erzählendes Sachbuch über den Spanischen Bürgerkrieg (1936–1939), das die historischen Ereignisse konsequent aus der Perspektive von Schriftsteller:innen, Künstlern und Intellektuellen beleuchtet.

Im Fokus steht dabei nicht nur der militärische Konflikt zwischen Republikanern und Franco- Anhängern, sondern auch die Frage, wie Literatur, Kunst und Journalismus in dieser Zeit politisch aufgeladen wurden. Das Buch zeigt den Spanischen Bürgerkrieg als eine „Vorstufe des Zweiten Weltkriegs“, in der sich bereits die ideologischen Frontlinien des 20. Jahrhunderts abzeichnen und Kultur selbst zum Teil des Konflikts wird.