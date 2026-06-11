Paul Kalkbrenner – live

Am Freitag, den 10. Juli 2026, kommt einer der prägendsten Künstler der elektronischen Musik nach Baden-Württemberg: Paul Kalkbrenner spielt ein exklusives Open-Air-Konzert im Badezentrum Sindelfingen.

Paul Kalkbrenner zählt zu den einflussreichsten und international erfolgreichsten Künstlern der elektronischen Musik. Mit dem Open-Air-Konzert in Sindelfingen bringt die Permanent Entertainment GmbH diesen Ausnahmekünstler am 10. Juli 2026 in eine außergewöhnliche Location und schafft ein Sommer-Event, das bewusst als zugängliches Konzertformat für mehrere Generationen konzipiert ist: elektronischer Sound in entspannter Open-Air-Atmosphäre, auch für junge Musikfans und Familien.

Aus dem Ost-Berliner Underground der frühen 90er-Jahre hervorgegangen, entwickelte Paul Kalkbrenner früh seinen unverwechselbaren Sound und zählt heute zu den wichtigsten Künstlern der elektronischen Musik. Er füllt Arenen, ist Headliner internationaler Festivals und erreicht mit seiner Musik Millionen von Fans. Sein aktuelles Album “THE ESSENCE” steht exemplarisch für seinen Stil: warm, organisch und zeitlos, ergänzt durch neue Facetten wie eine Zusammenarbeit mit Stromae und eine Hommage an Depeche Mode. Seine Live-Shows gelten als einzigartiges Konzerterlebnis zwischen Clubkultur und großer Bühne.