Paul Kleber Quartett feat. Studnitzky

„Das sind die Songs, die innerhalb der letzten 10 Jahre in meiner kleinen Stube entstanden sind“ – sagt der über die Grenzen bekannte Berliner Kontrabassist Paul Kleber, der mit „Little Home“ (XJAZZ!Music) zum ersten Mal als Frontmann in Erscheinung tritt. Komponiert und arrangiert hat er seit vielen Jahren für Ensembles wie Micatone, Lisa Bassenge und JazzIndeed - am Bass ist er mit Studnitzky, Jazzanova Live und dem Moka Efti Orchestra unterwegs. Für die eigene Platte engagiert er seine langjährigen Musikerfreunde, u.a. den Pianisten und Produzenten des Albums Uri Gincel und den Trompeter Sebastian Studnitzky und gewährt uns Einblicke in seine vier Wände - ganz ohne Scheinwerferlicht.

Wir hören viele Facetten, die vorher nur angedeutet werden konnten - sie überraschen, fordern heraus, machen an, stellen Fragen: selbst im tanzbaren, pulsierenden Groove scheint eine kleine Melancholie durch. Der erste Song „A Little Loving“ fällt mit einem wilden Bläsersatz über einen her, wir werden rhythmisch gefesselt (Fourty), auf die Folter gespannt (Mr Stringer), wieder losgelassen (Clouds), schwimmen gegen den Strom (Poisson d´or), träumen uns weg (Piedras), springen vom Sofa (Gamechanger) und am Ende kommen wir in der kleinen, uns inzwischen vertrauten Wohnung an – das Album schließt mit dem filigranen Titelsong, in dem der Pianist Uri Gincel sogar kurz ans Mikrofon tritt. Drums spielt unverkennbar Tobias Backhaus, es gibt Gastauftritte von festen Größen der Jazz-Szene – die Musiker arbeiten schon lange zusammen, und das spürt man. Von „A Little Loving“ bringt uns Paul Kleber in sein „Little Home“. Repeat, please!

Besetzung: Paul Kleber (b), Uri Gincel (p), Sebastian Studnitzky (tp); Tobias Backhaus (dr)