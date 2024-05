Ebelu Combo & JazzNoJazz Ensemble (presented by HMDK Stuttgart)

Das junge Trio „Ebelu Combo“, bestehend aus Matthias Kurz am Klavier, Momme Löser am Bass und Dea Agikov am Schlagzeug, bietet ein vielfältiges Programm, das sowohl bewährte Standards als auch Eigenkompositionen umfasst. Mit ihren vielseitigen Arrangements, darunter auch Jazzversionen von klassischem Repertoire, versuchen sie, eine abwechslungsreiche Atmosphäre zu schaffen und ihre Zuhörer zu inspirieren.

Ursprünglich fanden sie sich als Schüler des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums zusammen, oft auch mit dem Tenorsaxophonisten Jonathan Meister, und wuchsen mit zunehmenden Aufträgen zu einem festen Ensemble zusammen.

Besetzung: Matthias Kurz (p); Momme Löser (b); Dea Agikov (dr)

***

Machen Sie sich bereit für eine Reise durch die Landschaften moderner und klassischer Hits und erkunden Sie die Essenz von Pop und Rock in einer majestätisch musikalischen Interpretation. Mit Rockhymnen und hypnotisierenden Hooks von Pop-Favoriten von Alanis Morissette bis Led Zeppelin erfinden sie bekannte Melodien mit einem zeitgenössischen Twist neu und bringen neue Klänge ins Herz Stuttgarts.

Die Band, bestehend aus Asmar Nadzhafova (voc), Philip Ratschke (git), Andreas Riester (b) und Florian Anger (dr), repräsentiert eine neue Generation leidenschaftlicher Musiker. Erleben Sie mit uns ein genreübergreifendes Musikerlebnis und lassen Sie Ihre Sorgen hinter sich!

Besetzung: Asmar Nadzhafova (voc); Philip Ratschke (git); Andreas Riester (b); Florian Anger (dr)