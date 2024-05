FRANZI (presented by HMDK Stuttgart)

Mal laut und standfest im Rhythmus des Lebens, mal nach innen blickend, in ihrer eigenen Welt schwelgend. Die Künstlerin FRANZI kennt diese beiden Gegensätze sehr gut und lässt das auch in ihre Musik und ihre Stimme fließen. Engelsgleiche, zarte Töne treffen auf soulige und kraftvolle Nuancen, ganz nach Gefühlslage und musikalischer Energie. FRANZI, die Newcomer-Pop/- Soulkünstlerin und Gesangsstudentin der HMDK, zeigt eine überwältigende emotionale Tiefe auf der Bühne. Nach einigen Jahren in der Showszene ist ihr heute klar was sie wirklich will.

Melancholische Harmonien, RnB-Grooves die zum Tanzen anregen, und Songtexte die auffordern, die eigene Gefühlswelt zu akzeptieren, sind ihr genauso wichtig wie Offenheit, Ehrlichkeit und Echtsein auf der Bühne. Dadurch entsteht eine besondere Nähe zwischen ihr und dem Publikum, die lange wohlig nachklingt und Lust auf mehr von FRANZI und ihrer Musik macht.

Besetzung: Franziska Stöger (voc); Valentin Hansel (git); Daniel Weiß (keys); Joel Büttner (b); Klemens Fregin (dr)