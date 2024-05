NOLA French Connection ist der aktuell heisseste Brassbandact in Frankreich. Sie wurde 2017 in New Orleans von acht Pariser Musikern gegründet. Nach ihrem ersten Auftritt in Dan Meyers Show auf WWOZ, dem legendären Radiosender aus New Orleans, beschlossen Sie mit ihrer Mischung aus Secondline, Funk, Hip Hop und Jazz fortan ihre Heimat Frankreich zu beglücken.

Seitdem tourt die Band quer durch Frankreich, war aber auch zu Gast u.a. beim renommierten North Sea Jazzfestival oder als Opener für die Hot 8 Brass Band.

Keine französische Band erzeugt einen origalen New Orleans Sound, als diese acht Jungs aus Paris. Feiern Sie mit Ihnen eine unvergessliche Blockparty im BIX!