Der in New York lebende israelische Trompeter Itamar Borochov verknüpft in seinen Kompositionen zeitgenössischen Jazz mit den Klängen aus seiner nahöstlichen Heimat und zelebriert seine persönlichen Wurzeln mit einem einzigartigen Sound: Seine Musik ist sowohl durch die Jazztradition als auch durch eine große Liebe zu arabischen und afrikanischen Musiktraditionen geprägt. Aufgewachsen in der Hafenstadt Jaffa hat sich Itamar Borochov in den letzten Jahren eine bedeutende Präsenz in der internationalen Jazzszene erarbeitet und wurde 2020 mit dem renommierten LetterOne “Rising Stars” Jazz Awards ausgezeichnet.

Mit ARBA (hebräisch: "vier") präsentiert er nun sein viertes Album als Leader und sein erstes für Dave Douglas' renommiertes Label Greenleaf Music. Während die Instrumentierung des Quartetts die seiner früheren Veröffentlichungen Blue Nights und Boomerang widerspiegelt, ist auf Arba zum ersten Mal Borochovs erdige, ausdrucksstarke Gesangsstimme zu hören, die in mehreren Stücken eine Hauptrolle spielt. Es ist auch die bisher umfassendste Dokumentation von Borochovs Einsatz einer speziellen Monette-Vierteltontrompete mit vier Ventilen.

Sowohl stimmlich als auch auf dem Horn durchdringt Borochov seine Kompositionen mit Phrasierungen, Beugungen und Verzierungen, die aus seinem intensiven Studium der Maqamat, dem Skalensystem und der musikalischen Sprache der traditionellen Musik des Nahen Ostens und Nordafrikas, stammen. Der Klang stammt auch von der Musik, die er als Kind in einer sephardischen Synagoge in seiner Heimatstadt hörte. Gleichzeitig verdeutlichen Borochovs scharfe Linien seine Verbundenheit mit der heiligen Tradition der Trompete, von Louis Armstrong über Clark Terry, Miles Davis, Kenny Dorham, Lee Morgan und Booker Little bis hin zu Wynton Marsalis. Neben ihm spielen der Pianist Rob Clearfield, der Bassist Rick Rosato und der Schlagzeuger Jay Sawyer auf diesem lebendigen Album, das ausschließlich aus Eigenkompositionen besteht.

Itamar Borochov glaubt an das Verbindende in der Musik, an das Überwinden kultureller Klüfte. Mit seinem dritten Album “Blue Nights” (2019) nahm er uns mit in eine friedlichere Welt und spendete auf wunderbare Weise Trost. Die neuntrackige multikulturelle Reise mit bezaubernder Lyrik, exotischen Motiven, hymnischen Builds und virtuosem Ausdruck besticht mit einem unverwechselbar warmen und beseeltem Sound. Die Farbe Blau hat für den spirituellen und tiefgläubigen Musiker eine heilsame Wirkung, sie ist die Farbe des Ozeans, des Himmels – und des Blues, der für ihn in Zeiten wie diesen ein Zeichen der Hoffnung ist. “Diese synergetische Suche wird mit großer Integrität durchgeführt und demonstriert ein tiefes Wissen, das nur von jemandem möglich ist, der diese Traditionen aus erster Hand erfahren hat.” – Jazz Magazin.

Sein tiefes Wissen über verschiedene musikalische Disziplinen fließt organisch in seine originellen Jazzkompositionen ein und schlägt eine Brücke zwischen dem Nahen Osten und den modalen Stilen von Miles Davis, John Coltrane, Louis Armstrong, Clark Terry, Miles Davis, Kenny Dorham und Lee Morgan. Er begann im Alter von elf Jahren Trompete zu spielen und tauchte in die Entdeckung des Jazz ein und zitiert den Einfluss von Ben Webster für seinen sicheren und doch wehmütigen, warmen und luftigen Ton. Im Jahr 2007 zog Borochov nach New York, um an der New School zu studieren und die wöchentlichen Workshops von Barry Harris zu besuchen.

Nachdem er mit Größen wie Curtis Fuller und Candido Camero sowie als Arrangeur und Ko-Produzent der Band „Yemen Blues“ gearbeitet hatte, setzte er seine Karriere mit eigenen Projekten fort. Seine Debüt-Aufnahme „Outset“ (2014) wurde sogleich in die Jahresbestenliste des „New York City Jazz Record“ aufgenommen, und die zweite CD „Boomerang“ (2016), vom „Jazz Magazine“ als „Offenbarung“ gefeiert, belegte Rang 5 auf der Liste der iTunes Jazz Charts.

Neben regelmäßigen Auftritten in den angesagten New Yorker Clubs gastierte Borochov weltweit in namhaften Konzertsälen (Lincoln Center New York, Kennedy Center Washington) ebenso wie auf großen Festivals in West und Ost, so etwa dem dänischen Roskilde Festival oder dem Moskau Jazz Festival. „Hier ist ein Wanderer zwischen den Kulturen unterwegs (…) und zeigt als Ergebnis feinsinnige, rhythmisch reiche wie melodisch fokussierte Musik“ (Jazzthing).

Im Januar 2021 nahm Borochov ein neues Werk auf, das Shanan Estreicher speziell für ihn komponierte – “All You Shining Stars” für improvisierte Trompete und Streichseptett, das im Februar 2021 online uraufgeführt wurde. Am 5. Mai 2023 wird das Werk als digitales Album auf dem US-Label Composer’s Concordance erscheinen. Im Jahr 2021 wurde sein Auftragswerk für die Brazos Valley Symphony, Texas, für Jazzquartett und Streichorchester mit großem Erfolg aufgeführt.

Besetzung: Itamar Borochov (trp, voc); Rob Clearfield (p); Luca Fattorini(b); Amir Bar Akiva (dr)