Bubu's French Night feat. Ellinoa

Glaubt man einigen, ist Frankreich das Land der Liebe schlechthin. Die schönsten Liebesgeschichten wurden dort geschrieben, gemalt, gefilmt, fotografiert, gesungen... und gelebt. Liebe ist prägnant in der französischen Literatur, Kunst und Kultur. Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (Die fabelhafte Welt der Amélie - 2001), L’Ecume des jours (Boris Vian - 1947), Clair de lune (Claude Debussy - 1882)...

Liebe “à la française” ist romantisch, sentimental, leidenschaftlich, sinnlich… Auch in französischen Chanson wird dieses Klischee bedient. Von Troubadoure über Edith Piaf bis hin zu Stromae, hat man jederzeit Liebe gefeiert, gesungen und geweint.

An diesem langen, warmen Juniabend feiert Nicolas, begleitet von Stuttgarter Musikern und der französischen Sängerin Ellinoa, die Liebe mit den schönsten romantischen französischen Liedern.

Als Komponistin, Sängerin und Orchesterleiterin, ist Ellinoa eine selbstbewusste Bandleaderin, sowie Sidewoman “de luxe”. Sie ist in den unterschiedlichsten Kontexten zu Hause und bewegt sich zwischen kreativem Jazz, Orchestermusik, experimentellem Pop, freier Improvisation und manchmal sogar Swing.

Camille Durand (aka Ellinoa) wuchs in einer Familie auf, in der Musik allgegenwärtig ist, und bezeichnet das Singen als ihre "erste Muttersprache". Im Alter von fünf Jahren trat sie dem Chor ihrer Mutter bei, lernte dann Klavier und Saxophon und wirkte in verschiedenen Schulorchestern mit. Da sie sich schon früh von der Komposition angezogen fühlte, machte sie ihre ersten Erkundungen als Autodidaktin mit der Software Finale oder am Klavier. Nach einem mehrjährigen Abstecher am politische Institut erhielt sie ein DEM Jazz am Konservatorium von Bobigny, dann einen Prix d'Excellence und eine Mention spéciale du Soliste am Centre des Musiques Didier Lockwood, wo sie heute regelmäßig Meisterkurse gibt. Ab diesem Zeitpunkt wurde Camille Durand zu Ellinoa und arbeitete als Komponistin, Improvisatorin, Sängerin und Bandleaderin.

Sie liebt es, Geschichten mithilfe aller möglichen Werkzeuge zu erzählen, von der musikalischen Komposition über das Schreiben von Texten bis hin zur Konzeption eines Videospiels für ihre neueste Kreation. In dieser Konstellation gibt es einen roten Faden: das Spiel mit der Grenze zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten, um eine neue und unerwartete sinnliche Erfahrung zu ermöglichen.

Ellinoa ist Preisträgerin zahlreicher Auszeichnungen (Ehrenkünstler Saint-Omer Jaaz Festival 2021, "GENERATION SPEDIDAM" 2018-2022, Fondation Interfréquence, Solistenpreis Action Jazz 2017, Jazz en Ouche 2015, Jazz en Baie 2014), und ist mit ihren verschiedene eigene Projekte zu hören (Wanderlust Orchestra, OPHELIA, Björk Acoustik, Elli Jazz Quartet) wie als Sidewoman bei Projekte anderer MusikerInnen (Shades, Theorem of Joy…).

Besetzung: Ellinoa (voc); Moritz Langmaier (p); Nicolas “Bubu” Buvat (b); Felix Eckenfelder (dr)