Tatiana Eva-Marie, von der New York Times „The Gypsy-Jazz Warbler“ genannt und von der Zeitschrift Vanity Fair als „Millennial, die die Jazzszene aufrüttelt“, gefeiert, ist eine Bandleaderin, Sängerin und Schauspielerin aus Brooklyn/NY.

Am bekanntesten ist sie für ihre Arbeit als Leiterin der Avalon Jazz Band – einer Band mit Pariser „Vintage“-Flair, die 80 Millionen Aufrufe auf YouTube gesammelt hat. Ihre Interessen führten sie dazu, ein breites Spektrum an Musikstilen zu erkunden, vom Pop der 1930er Jahre bis zum modernen Jazz. Tatiana Eva-Maries Gesang ist stets von ihrem eigenen französischen und Roma-Erbe inspiriert; eine Liebe zur Pariser Kunstszene der 1920er bis 1960er Jahre; eine Leidenschaft für Zigeunermusik und eine tiefe Verbindung zum Great American Songbook.

Durch das Okular dieses musikalischen Kaleidoskops erkundet sie die Musik von Django Reinhardt, Sidney Bechet, Cole Porter und anderen Komponisten, die an den Ursprüngen des französischen Jazz standen und fügt ihre eigenen Originaltexte und Arrangements hinzu.

In den letzten zwei Jahren hat Tatiana Eva-Marie ihre Tourneen durch die Vereinigten Staaten und Europa ausgeweitet und sich eine treue Online-Fangemeinde unter Jazzfans und Musikliebhabern weltweit aufgebaut.

2024 wird Tatiana Eva-Marie im April ihre erste Oper als Librettistin in der Schweiz uraufführen und im Juni 2024 ihr neues Album „Djangology“ auf GroundUp Music veröffentlichen. Live gibt es das Album in Auszügen am 12.06. sicherlich im BIX zu erleben!

Besetzung: Tatiana Eva-Marie (voc); Gabe Terracciano (vl); Dennis Pol (git); Wallace Stelzer (b)