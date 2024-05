Nachtschwärmerkonzert: Quartett-Nacht

Die Nachtschwärmerkonzerte verbinden den BIX Jazzclub mit den Stuttgarter Philharmonikern. Hier geht es um komponierte und improvisierte Musik, Musik für klassisches Sinfonieorchester oder Jazztrio, für Streichquartett und Jazzquartett.

Das Gustav-Siegle-Haus öffnet ab 18:00 Uhr seine Pforten. Die BIX-Gastronomie bietet Getränke und kleine Speisen an, eine Jazzformation empfängt die Gäste ab 19:30 Uhr im Foyer des Siegle-Hauses, ehe es um 20:30 Uhr mit den Stuttgarter Philharmonikern weitergeht im großen Saal. Zur Late-Night geht es später wieder, in lockerer Jazzclub-Atmosphäre, mit Live-Musik im BIX in die letzte Runde.

18:00 Uhr: Einlass & Gastronomie im BIX Jazzclub

19:30 Uhr: LiveJazz im Foyer des Gustav-Siegle-Hauses

20:30 Uhr: Großer Saal Gustav-Siegle-Haus

BEETHOVEN Streichquartett cis-Moll op. 131

Besetzung: Wolfgang Herrmann (vl); Johannes Krause (vl); Louis Nougayrède (va); Semiramis von Bülow-Costa (vc)

Im Anschluss:

Band in the Bix „Round Midnight - the music of Dexter Gordon“ feat. Jürgen Bothner

Mit dem Film „Round Midnight“ ist dem Regisseur Bertrand Tavernier im Jahr 1986 einer der besten Filme über Jazz geglückt. Dies ist neben der sehr authentischen Geschichte ohne unnötige Effekte auch der Tatsache geschuldet, daß Tavernier „richtige“ Jazzmusiker und unglaublich gute Musik in den Mittelpunkt stellt. Diese wurde komponiert und arrangiert von Herbie Hancock, der dafür 1987 den Oscar für die beste Filmmusik erhielt. Neben Wayne Shorter, Tony Williams, Ron Carter, Freddie Hubbard und vielen mehr ist der Saxophonist Dexter Gordon in der Hauptrolle zu erleben.

Der Titelsong „Round Midnight“ von Thelonious Monk, die Ballade „Body and Soul“, „Chant Song“ aber auch Swingende Preziosen wie „Rhythm-A-Ning“ werden die Gäste der Quartettnacht in eine wundervolle Stimmung bringen.

Der Tenorsaxofonist Jürgen Bothner studierte an den Hochschulen in Nürnberg und Mannheim sowie privat bei Joe Lovano und Kenny Werner.

Sein musikalischer Weg reicht über die Bobby Burgess Big Band Explosion und das Mannheim sowie das Stuttgart Jazz Orchestra bis hin zu unzähligen Combos mit Emil Mangelsdorff, Rick Hollaender, Frank Foster, Max Greger Jr. und vielen mehr. Sein samtweicher Sound ist neben der Virtuosität sein großes Erkennungsmerkmal, mit dem er sein Publikum in den Bann zieht.

„Band in the BIX“ - Pianist Olaf Polziehn sieht sich in der Tradition des Jazz verhaftet und als jemand, der die Einflüsse der ersten großen Jazzmusikergeneration stets in sich trägt und sich damit beschäftigt. Er ist einer der bedeutendsten europäischen Pianisten, die credits seiner regelmäßigen Zusammenarbeiten lesen sich beeindruckend: Till Brönner, Patti Austin, Take 6 und nicht zuletzt seit 2022 auch die SWR Big Band.

Jean-Philippe Wadle steht für einzigartig swingenden Bass und er ist omnipräsent. Seine Energie, sein Karma, seine Verve sind selbst dann spürbar, wenn man den Bassisten nicht bewusst wahrnimmt. Wadle ist mit Musikergrößen wie Wolfgang Haffner, Lalo Schifrin, Emil Mangelsdorff und der HR Big Band unterwegs.

„Band in the BIX“ - Gründer und Drummer Obi Jenne ist seit jeher auf der Suche nach besonderen Programmen, Eintauchen in verschiedene Welten des Jazz aber auch musikalische Querverbindungen zu anderen Musikformen. Er ist als einer der erfolgreichsten Live-Drummer Deutschlands auf den Bühnen der Welt zuhause und verfolgt sein besonderes Anliegen des „Nicht-Vorhandenseins“ von Grenzen jeglicher Art, das vor allen Dingen mit großer Verantwortung gegenüber den Traditionen möglich ist.

Besetzung: Jürgen Bothner (tax); Olaf Polziehn (p); Jean-Philippe Wadle (b); Obi Jenne (dr)