Nicole Johänntgen | Robin

Der Groove geht in die Beine und ins Gemüt. Man möchte gerade so mittanzen. Der Sound, geprägt von kubanischen Rhythmen und dem Flair dieser Musik, fliesst durch den Konzertsaal und bringt alles in Schwingung. Global Jazz pur. Viel Groove und viel Improvisation schwirren um die Ohren. Man sieht den Musikerinnen und Musikern die Freude an der Musik an. Man spürt und will am liebsten mitspielen oder tanzen. Zarte und emotionale Melodien bis hin zu schmetternden Perkussionsriffs vermengt mit einem wilden Saxophon. Groove and move!

“Nicole has something very special in her playing – a big and generous heart. An exceptional energy!” David Liebman

Besetzung: Nicole Johänntgen (sax); Manon Mullener (p); Sonja Bossart (b); David Stauffacher (per); Roberto Hacaturyan (perc)