Groove is in the heart feat. Fola Dada

ola Dada und ihre Band, diesmal bestehend aus Ulf Kleiner – Piano, Tommy Baldu – Drums und Jean-Philippe Wadle, bestreiten die letzte Groove is in the heart- Session vor den Jazz Open und der Bix Sommerpause mit Hits und Hints! Also Songs, die jeder kennt und Songs, die versteckte Schätze sind und eigentlich jeder kennen sollte.

Soul, Pop, Reggae, Jazz, die gewohnte Mischung groovender Songs, die allen Anwesenden viel Freude bereitet und tanzen, schwelgen und einfach gut fühlen lässt. Ulf Kleiner wird das Fender Rhodes und den Bix Flügel mit virtuosen Soli und Sounds bespielen, Tommy Baldu spiel ausdrucksstark das Drumset und Jean-Philippe Wadle legt cool und fett das bassige Fundament. Fola Dada führt charmant durch den Abend aber singt natürlich vor allem mit ihrer einzigartigen Stimme.

Als Special Guest hat sich Fola ihren guten Freund Martin Meixner an der Hammond Orgel eingeladen. Sein energetisches Spiel setzt dem Abend die Krone auf und ermöglicht der Band noch mehr Musik.

Nicht verpassen.

Besetzung: Fola Dada (voc); Ulf Kleiner (p, keys); Martin Meixner (hammond); Jean-Philippe Wadle (b); Daniel Mudrack (dr)