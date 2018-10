Die King Snakes sind eine erfrischende Mischung aus relativ jungen und erfahrenen Musikern. An der Spitze steht die Erfahrung von Paul Lamb, gebürtig aus Nord-Ost-England stammend, jetzt in London zu Hause, der die letzten 30 Jahre „whoopin and hollerin“ in Clubs und auf unzähligen Konzerten und Festivals weltweit spielte.

In dieser Zeit schuf Paul seinen eigenen Stil, eine individuelle Synthese aus seinen musikalischen Vorbildern und seinem einzigartigen Talent. Er war der britische Kandidat bei der Mundharmonika-Weltmeisterschaft und arbeitete gemeinsam mit seinem Mentor Sonny Terry und vielen anderen Blues-Musikern. Er gewann mit seiner Band mehrfach den British Blues Award und erhielt ihn gerade erst wieder 2013 als bester Bluesharp-Spieler. Aufgrund ihrer unzähligen Auszeichnungen sind Lamb und die King Snakes in die British Blues Awards Hall of Fame aufgenommen worden, neben Legenden wie Eric Clapton, Peter Green und John Mayall.

Mit ihrem neuen Album „The Games People Play“, das gerade brandneu bei bei Secret Records erschienen ist, schlagen Paul Lamb & The King Snakes ein neues Kapitel in ihrer langjährigen Karriere auf. Mit ihrer wunderbaren Balance zwischen echtem Blues, Boogie, Swing und Good Time entfachen sie einen Sturm, der sicher auch die Lab-Besucher wegblasen wird. Unser Tipp: rechtzeitig Tickets sichern!

“Einfach besser als die Konkurrenz von beiden Seiten des Atlantiks.” (Blues Print Magazine)

Chad Strentz – Gesang

Paul Lamb – Bluesharp

Ryan Lamb – Gitarre

Dino Coccia – Schlagzeug

Rod Denick Bass