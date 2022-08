Paul Lamb & The King Snakes

Mit Paul Lamb, dem mehrmaligen British Blues Award Winner, und seinen fantastischen King Snakes dürfen wir einen der führenden internationalen Top Acts präsentieren. Lamb wurde in die Londoner „Hall of Fame“ aufgenommen und steht dort direkt neben Eric Clapton und Alexis Korner! Er ist unumstritten einer der weltbesten Bluesharp-Spieler unserer Zeit und wird sein neues Programm, u.a. mit Songs von der aktuellen CD „Live at the Royal Albert Hall“, vorstellen.

Die Band vertritt die guten alten Traditionen des Blues und verbindet dabei geschickt den akustischen amerikanischen Country Blues mit dem wummernden Chicago Blues, würzt es mit einer Prise des britischen Bluesrocks und serviert den einzigartigen Mix mit einem Schuss des elektrisierenden und tanzbaren Rhythm ‘n‘ Blues. Paul Lamb lässt die Mundharmonika klingen wie kein Zweiter, einmal schluchzend wehmütig und getragen, dann wieder heulend wie ein wehmütiger Zug, pfeifend durch die dunkle Nacht. Dino Coccia an den Drums und Rod Demick am Bass legen einen grandiosen Rhythmusteppich. Der Ray Charles-inspirierte Sänger Chad Strentz ist für die gute Stimmung verantwortlich und Gitarrist Ryan Lamb, Sohn von Paul, wurde schon mit dem Blues im Blut geboren.

Wir freuen uns auf ein „schweißtreibendes“ Blueskonzert der absoluten Spitzenklasse!