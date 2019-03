Paul Levi. Linkssozialist - Rechtsanwalt – Reichstagsmitglied

Paul Levi (1883-1930) zählt zu den interessantesten Persönlichkeiten der politischen Linken in der Weimarer Republik. Als Rechtsanwalt wurde er zum engen Vertrauten Rosa Luxemburgs und übernahm nach ihrem Tod für kurze Zeit den Vorsitz der gemeinsam gegründeten Kommunistischen Partei. Nach seinem Ausschluss aus der KPD und der Rückkehr zur Sozialdemokratie wurde er als Reichstagsabgeordneter und Herausgeber der Zeitschrift "Sozialistische Politik und Wirtschaft" zu einem der maßgeblichen Akteure auf deren linken Flügel. Öffentlich trat er u.a. als Kritiker der alten reaktionären Eliten und einer gegen die Gefahr von rechts untätigen Justiz auf.

Thilo Scholle hat dem Sohn der Stadt Hechingen einen Band der Reihe "Jüdische Miniaturen" gewidmet. In seinem Vortrag stellt er seinen Blick auf Levis Leben und Wirken vor."

Thilo Scholle (geb. 1980), studierte Rechtswissenschaft in Münster und Paris, berufliche Stationen u.a. in einem Landesministerium in NRW und beim SPD-Parteivorstand. Momentan Referent im Bundesarbeitsministerium. Veröffentlichungen zur Ideengeschichte der Arbeiterbewegung, zuletzt (als Herausgeber gemeinsam mit Uli Schöler) "Weltkrieg. Spaltung. Revolution - Sozialdemokratie 1916 - 22" (Bonn 2018).