Paul McCandless (Oregon) & Charged Particles (US)

Der Grammy-Preisträger und weltberühmte Jazz-Superstar Paul McCandless und das Bay-Area-Jazz-Trio Charged Particles gehen zusammen auf Tour und spielen Kompositionen von McCandless 'Solo-Platten.

McCandless, Mitbegründer und weiterhin Mitglied der legendären "Oregon", ist bekannt für seine großartige Musikalität und seine großartigen Kompositionen. Er spielt Sopran-, Tenor- und Sopranino-Saxophone, Oboen, Englischhorn, Bassklarinette, Trillerpfeifen und eine Sammlung von Volksflöten. Als Leader hat McCandless 30 Platten veröffentlicht.

Das McCandless / Charged Particles-Projekt erweckt McCandless 'Repertoire an Originalkompositionen zum Leben, die im Laufe der Jahre auf seinen Soloplatten veröffentlicht wurden. Diese Zusammenarbeit mit Charged Particles zeigt Musik von seinen Platten mit frischen Wendungen und neuer Energie.

Die Band begann ihre Zusammenarbeit auf der Hauptbühne im berühmten Jazzclub Yoshi in San Francisco im Jahr 2014. Zu den Höhepunkten der Zusammenarbeit gehörten seitdem die Eröffnung der des San Luis Obispo Jazz Festival 2015 und der Abschluss des Portola Vineyards Summer Concert Serie.

Ihre Musik durchstreift eine breite Palette von Genres, darunter Swinging-Jazz, funky Fusion-Musik, romantische Balladen, rein improvisierte Abenteuer und originelle McCandless-Stile, die keine Namen haben.

Paul McCandless

In seiner über vier Jahrzehnte andauernden Karriere hat Paul McCandless die sprunghafte Lyrik seines Spiels und Komponierens in das Ensemble zweier herausragender Jazzbands eingebracht: das Original Paul Winter Consort und das unerbittlich innovative Quartett OREGON.

Paul wurde 1947 in Indiana, Pennsylvania, geboren. Er ist spezialisiert auf Oboen-, Englischhorn-, Bassklarinetten-, Sopran- und Sopranino-Saxophone sowie eine Sammlung von Folk-Flöten, die seine Erfahrungen in den Bereichen Klassik und Jazz widerspiegeln. Er wurde an der Manhattan School of Music ausgebildet und war 1971 Finalist bei den Englischhorn-Auditions der New York Philharmonic. Heute hat er das Glück, diese Wettbewerbe nicht gewonnen zu haben, denn ein Sieg hätte ihn in die Welt des klassischen Vollzeitspiels hineingezogen, und er wäre dem Jazz verloren gegangen.

Als Mitarbeiter und Solokünstler hat er auf mehr als 200 Alben mit renommierten All-Star-Musikern wie Pat Metheny, Jaco Pastorius, Wynton Marsalis, Lyle Mays, Mark Isham, Steve Reich, Al Jarreau, Bruce Hornsby und Art mitgewirkt Lande, Carla Bley, Tony Furtado, der String Cheese Incident, Nguyen Le, Proteus 7, Fred Simon und viele mehr zusammen gespielt.

1996 gewann Paul mit Béla Fleck und den Flecktones einen Grammy für das beste Popinstrumental. 2007 und 2011 gewann er mit dem Paul Winter Consort Grammys für das beste New Age-Album. Pauls Auftritt auf der Oregon-CD "1000 kilometer" wurde 2009 für einen Grammy für das beste Jazzinstrumental-Solo nominiert.

Pauls Kompositionen wurden in einer Reihe von Filmmusiken gezeigt. Vor allem schrieb er Musik für das Video Squanto und das erste Erntedankfest, eine Rabbit Ears-Produktion, mit Graham Greene als Erzähler. Drei von Pauls Orchesterpartituren sind auf einer CD mit dem Titel "Oregon in Moscow" zu hören, auf der OREGON und das Moskauer Tschaikowsky-Orchester zu hören sind.

„Round Robin“, der erste Track, erhielt 2001 zwei Grammy-Nominierungen für die beste Instrumentalkomposition und das beste Instrumentalarrangement. Und während seiner Zeit als Jazzkünstler ist er auch in der klassischen Welt aktiv geblieben. Als Orchestersolist trat er mit dem Camerata Chamber Orchestra in Mexiko-Stadt, dem St. Paul Chamber Orchestra sowie den Symphonieorchestern in Philadelphia, Buffalo, Los Angeles und Stuttgart auf.

Mit Oregon hat Paul 28 Alben und CDs aufgenommen, zusätzlich zu 7 Schallplatten und CDs mit Paul Winter.