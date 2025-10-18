Paul Milllns

Der Altmeister Paul Millns – ja, so darf man ihn, der in 2025 seinen 80. Geburtstag feiert, ruhig nennen – präsentiert auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl neuer und alter Kompositionen.

Neben den ausgezeichneten Arrangements seiner musikalischen Fingerfertigkeit und dem Ton seiner rauen und rauchigen Stimme überzeugt Paul Millns sein Publikum mit intelligenten und einfühlsamen Texten. Sein Schreiben basiert auf täglichen Beobachtungen des Lebens, klugen Reflexionen über politische und soziale Themen und tiefgreifenden Visionen über die Werte des Lebens. Seit über 40 Jahren verblüfft er sowohl ein intimes Publikum als auch große Konzerthallen mit kraftvoll verpflichtenden Darbietungen und typisch britischem Humor.

Unterstützt durch seine außergewöhnlich talentierte Band entzückt Paul Millns die Sinne und entzündet dabei die Leidenschaften. Sie dürfen gespannt sein. Es ist uns eine Ehre, diesen außergewöhnlichen feinen Menschen zur Geburtstagstour in der Bastion zu begrüßen und mit Euch zusammen zu feiern.