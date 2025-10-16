Paul Millns – Best of

Der Altmeister Paul Millns – ja, so darf man ihn, der heuer seinen 80. Geburtstag feiert, ruhig nennen – präsentiert auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl neuer und alter Kompositionen.

Neben den ausgezeichneten Arrangements, seinem wunderbaren Klavierspiel und dem Ton seiner rauchigen Stimme überzeugt Paul Millns sein Publikum mit intelligenten und einfühlsamen Texten. Sein Schreiben basiert auf täglichen Beobachtungen des Lebens, klugen Reflexionen über politische und soziale Themen und tiefgreifenden Visionen über die Werte des Lebens. Seit über 40 Jahren verblüfft er sein Publikum in kleinen und großen Konzerthallen mit Engagemant und typisch britischem Humor. Sie dürfen gespannt sein.