Paul O'Brien & Band

Paul O’Brien ist ein Singer-Songwriter, geboren in England von irischen Eltern. Seine Musik basiert schon immer auf dem Erzählen von Geschichten, in die man sich gut einfühlen kann, sowie auf Refrains, die jeder mitsingen kann.

Im März 2009 flog Paul nach Deutschland, um ein Album mit dem international bekannten Aufnahmestudio Stockfisch-Records zu produzieren: “Walk Back Home”. Das war der Beginn einer “unerwarteten Reise“. In Folge dieses Albums wurde im Oktober 2009 eine Tour geplant, die ihn im Frühjahr 2010 erstmals auch in den Schlosskeller führte. Begleitet wurde er von Uli Krlngler, dem anderen Gitarristen aus diesem Projekt, sowie den Mitmusikern Lars Hansen und Heinrich Lichius. Seit 10 Jahren ist Paul nun unterwegs und startet seine 10-jährige Jubiläumstour.

Dafür hat Paul ein neues Album aufgenommen “Songs in the Key of DE”. Lieder über Freunde und Orte in Deutschland. Manche Songs wurden von Freunden angefragt, andere wurden von Leuten angeregt, Lieder für eine Hochzeit, für einen Mann, eine Mutter, einen Freund, einen kranken Sohn. Andere Lieder sind inspiriert von Leuten, die Paul auf dieser 10-jährigen Reise getroffen hat. Lieder über einen Bürgermeister im Publikum, einen Kirschbaum, einen Vater mit seiner Tochter, Pauls Lieblingsplatz oder sein deutsches Lieblingslied. Dieses Album ist ein persönliches Dankeschön für die Leute und die Liebe zu Deutschland.

Die Musiker sind: Paul O’Brien (Gesang, Gitarre), Lars Hansen (Bass) und Heinz Lichus (Schlagzeug, Percussion).