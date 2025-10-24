Paul Panzer: Schöne neue Welt - Welcome to hell

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Gerade noch die Apokalypse überlebt, finden wir uns wieder in Paul Panzers "SCHÖNE NEUE WELT", dem brandneuen Abenteuer vom Meister des feinsinnigen Humors. Paul wäre nicht Paulwürde er nicht die Fassaden des Scheinbaren einreißen, um uns zu zeigenwo wir als Menschheit wirklich stehen: ... willkommen in der Hölle.

Der große äußere Reichtum einerseits und eine um sich greifende innere Leere, künstliche Intelligenz, Kryptowelten, virtuelle Partnersuche und der unstillbare Hunger menschlicher Bedürfnisse, machen Herrn Panzer einmal mehr zum Sisyphos der modernen Welt. Für unseren Paul das Dilemma seines Lebens, für die Zuschauer…der größte Spaß des Jahres.

Theater & Bühne
