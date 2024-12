Paul Plut | Herbarium Tour 2025

Lieder und Fragmente, die um den menschengemachten Schrecken, die kollektive Erschütterung und die leise Vorahnung kreisen

Der österreichische Musiker & Frontmann der Band „Viech“ Paul Plut, bekannt für seinen melancholischen Indie-Pop, kommt im Rahmen seiner "Herbarium Tour 2025" nach Waiblingen. Am Donnerstag, den 09. Januar 2025, um 20 Uhr präsentiert er im Kulturhaus Schwanen sein aktuelles Album "Herbarium", das sich mit den Abgründen der Gegenwart auseinandersetzt, ohne dabei die Hoffnung aufzugeben.

Seit seinem Debüt "Lieder vom Tanzen und Sterben" (2017) hat sich Paul Plut einen Namen gemacht mit tiefgründigen Texten und einer Musik, die zwischen Tradition und Experiment changiert.

Dem durchdringenden Gefühl der Zerrüttung stellt Paul Plut sein “Herbarium” in den Weg!

In seinem “Herbarium” (2024) versammelt Paul Plut zehn Lieder und Fragmente, die um den menschengemachten Schrecken, die kollektive Erschütterung und die leise Vorahnung kreisen, dass gerade etwas Großes in sich zusammenbricht, das nicht mehr so leicht aufzubauen sein wird.

Das Album besticht durch seine stilistische Bandbreite und überrascht mit Vertonungen von Texten anderer Künstler:innen (Christine Nöstlinger, Daniel Johnston, Garish, Hildegard Knef), sprachlichen Variationen und neuen Stimmen. Lieder wie "Salz", "Samael" und "Wo einmal nichts war" kreisen um das Gefühl der Zerrüttung, dem Plut sein "Herbarium" als Ort der Konservierung, des Zusammenhalts und der Verbindung entgegensetzt.