Paul Potts & Friends November 2022 - gesponsert von Blüthner und Kestenholz Mercedes Benz

Bereits im Jahr 2016 ging die Konzert-Reihe überaus erfolgreich zum ersten Mal an den Start. Die Kritiker, aber auch das Publikum waren von dieser Tournee mit Paul Pott begeistert und bezeichneten diese Tournee als ein ganz besonderes musikalisches Highlight. Was liegt also näher als auch nach der Pandemie im Jahr 2022 dieses Erfolgs-Konzept fortzusetzen.

Am Konzept wird nichts geändert, nur dass es dieses Mal fünf Künstler sind die das Publikum mit musikalischen Leckerbissen aus den Genres Leichte Musik bis hin zur gehobenen Unterhaltung und dem Bereich Klassik verwöhnen, sowie ein kleines Klassik Ensemble. Alle Melodien die von dem britischen Star-Tenor Paul Potts, der bezaubernden Sotiria, dem erfolgreichen deutschen Tenor und Mitglied der Jungen Tenöre Bernhard Hirtreiter und seiner bezaubernden Frau Beata Marti sowie dem Trompeten-Virtuosen Kevin Pabst dargeboten werden berühren die Herzen der Zuschauer und streicheln deren Seelen. Die Musiker Florian Schäfer, Stephan Reiser und Karsten Gnettner ergänzen die Traum Besetzung.