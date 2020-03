Paul's Artists present Love is all colors

Wir machen was wir fühlen! Dies ist das Credo des Berliner Produzenten und DJ-Duos In-Out. Ob sie auf einer privaten Party auflegen oder gerne in Ihrem Lieblingsclub tanzen: sie produzieren Techno- und House-Musik für Orte, an denen sich die Leute zu Hause fühlen.

Obskure 20 Jahre alte Hardware-Synthesizer finden ihren Weg in Ihre Tracks genauso leicht wie die neuesten Software-Effekte oder ein Percussion-Loop, der aus zerkratzten Platten stammt, die sie in einem Hinterhof haben verrotten lassen. Tiefe, Futurismus und Liebe sind das, woran sie glauben. Ihre Musik spiegelt Ihren Glauben wider, aber das hauseigene Studio ist auch ein Ort, an dem sie experimentieren und die Seelen wandern lassen. Jeder In-Out-Track ist eine Momentaufnahme einer solchen Reise. Als Live- Repräsentant des Duos, bringt Basti diese Schnappschüsse zu uns, um Bilder für Körper und Seele zu malen und die Herzen des Climax-Publikums höher schlagen zu lassen.

Das ebenso leidenschaftliche, bunte und energetische Rahmenprogramm gestaltet dazu unser Loverboy Jochen Junker von den hauseigenen Paul’s Artists. Seine farbenfrohen Sets spiegeln perfekt das Motto der heutigen Nacht wieder. Wir freuen uns auf 9 Stunden Love is all colors!