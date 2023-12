American, Irish, Scottish und English Folk, Blues, Bluegrass, Country, 60’s und 70’s Songs - Sänger und Gitarrenkünstler Paul Stowe aus den USA kann eine beachtliche Stilvielfalt sein eigen nennen.

Viele unterschiedliche Musikrichtungen packt er in sein Soloprogramm, das er mit Charme, Publikumsnähe, Lockerheit und amerikanischem Slap-Stick präsentiert. Er besticht als Experte für verschiedene akustische Gitarrentechniken wie Flat-Picking, Finger-Picking und Bottleneck (Slide Guitar). Ergänzt wird sein variantenreiches Spiel durch gut gesetzte Soli. So erschafft er runde Arrangements, die seine gefühlvolle und ausdrucksstarke Stimme ins rechte Licht setzen. Ob Covers aus der Folk-Rock-Ära der 60er und 70er Jahre, Mississippi Delta Blues in der Bottleneck-Technik, irische Folksongs, Tanzmelodien oder seine eigenen Kompositionen - Paul Stowe ist ein Musiker, der mit Gitarre und Stimme die verschiedensten Stilrichtungen in seiner unverkennbaren eigenen Weise vereint.