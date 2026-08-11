Paul Sturm – Gesprächskonzert

Franz Schubert – die Bedeutung des Klaviers in seinem kompositorischen Schaffen.

Der fränkische Pianist Paul Sturm ist aus der Konzertreihe des Theater Ansbach nicht wegzudenken. Über 20 Matineen hat Paul Sturm bereits am Haus gegeben und wird auch in dieser Spielzeit mit viel Wissen und pianistischem Können sein Publikum begeistern.

In seinem nächsten Gesprächskonzert wird der Pianist Paul Sturm anhand von ausgewählten Kompositionen (Impromptus, Moments musicaux, Klaviersonaten u.a.) erläutern, welche Neuerungen und Besonderheiten Schuberts Klavierwerk charakterisieren bzw. auszeichnen und damit zeigen, daß Schuberts Klavierwerk nicht nur in der Nachfolge der Wiener Klassiker (Haydn, Mozart und insbesondere Beethoven) zu sehen und zu bewerten ist, sondern weit in die Zukunft weist.

Erleben Sie in diesem besonderen Konzertformat Franz Schubert zunächst als Meister des gesanglichen Klavierspiels in seinem Impromptu Ges-Dur (D 899/3) und Klavierstück Nr.1 es-Moll (D 946/1), in letzterem mit dem Kontrast zwischen aufregender Dramatik und anrührender Innigkeit.

In einer Auswahl von Walzern und Deutschen Tänzen lernen Sie Schubert als einen Giganten der Komposition kleiner Klavierminiaturen kennen. Er hat in seinem kurzen Leben mutmaßlich weit über 1.000 Walzer, Ländler, Deutsche Tänze, Menuette und Ecossaisen erfunden, oft an den Abenden mit seinen Freunden. Zum Glück für die Nachwelt hat er immerhin über 500 davon meist schon am folgenden frühen Morgen zu Papier gebracht. Es gibt aber noch weiter Überraschendes zu Schubert als Meister der Klavierminiatur (wird aber hier nicht verraten!).

Erfahren Sie, wie Franz Liszt, der berühmteste Klaviervirtuose des 19. Jahrhunderts, in seiner Weiterentwicklung der Klaviertechnik und –komposition von Franz Schuberts Neuerungen angeregt wurde, z. B. in der sehr orchestralen Behandlung des Klaviers in der

Wandererfantasie in C-Dur (D 760, Schlußsatz) mit ihrer atemberaubenden Virtuosität.

In neuere kompositorische Welten entführt Franz Schubert im 1. Satz der Klaviersonate a Moll (D 784), in dem er mit rhythmischer Unerbittlichkeit, symphonischer Wucht, grandiosen Akkordrückungen und lyrischen Momenten die Spätromantik etwa eines Anton Bruckner vorwegnimmt.

Vollends in das 20. Jahrhundert versetzt Sie der 31-jährige Schubert im 2. Satz seiner vorletzten großen Sonate in A-Dur (D 959) mit ihrem wütenden, emotional-expressiven

Ausbruch an den Rand der Atonalität.

Schließlich wird Paul Sturm beispielhaft an den 13 Variationen über ein Thema von Anselm Hüttenbrenner (D 576) und am langsamen Satz der Sonate in B-Dur (D 960) Schuberts geniale Meisterschaft in Harmonisierung und Stimmführung zeigen.