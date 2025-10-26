Paul Sturm Gesprächskonzert

Auch in diesem Jahr erhalten die traditionellen Konzerte des fränkischen Pianisten Paul Sturm ihre Fortsetzung.

Das erste Konzert im Oktober widmet Sturm seinem fränkischen Landsmann – dem aus Schwabach stammenden Adolph von Henselt. Der 1814 geborene Klaviervirtuose war in seinem Können seinen Zeitgenossen Robert Schumann und Franz Liszt durchaus ebenbürtig und bekommt in diesem Konzert ein Denkmal gesetzt. Gespielt werden u.a. das Scherzo in h-Moll und die Romance b-Moll. Eingerahmt wird das Konzert u.a. von Schumanns Papillons op. 2 und Liszts Liebestraum Nr. 3. Im März präsentiert Paul Sturm ein neues Chopin-Programm. In dem abwechslungsreichen Konzert erklingen weitere Werke des großen polnischen Klavierpoeten in ihrer ganzen Bandbreite zwischen mitreißender Virtuosität und innigster Empfindsamkeit.

Schwerpunkte im Programm bilden die 2. Ballade in F-Dur op.38 und die große Fantasie in f-Moll op. 49. Weiter im Programm erklingen u.a. zwei Polonaisen in d-Moll und B-Dur op. 71/1+2 sowie die Revolutionsetüde op. 10/12 und die Nocturnes in c-Moll op. 48/1 und f-Moll op. 55/1.