Paul Walker & Karen Pfeiffer: "Auf Wiedersehen, Me Duck"

Konzert im Theaterhaus mit dem Duo Paul Walker & Karen Pfeiffer aus Staffordshire in England

Englisch-deutsche Folk/Singer-Songwriter auf Deutschland-Tournee machen Station im Theaterhaus

Über Paul Walker & Karen Pfeiffer

Das Wichtigste zuerst: Paul Walker & Karen Pfeiffer musizieren ebenso vielseitig wie perfekt auf gleicher Wellenlänge, und diese Wellen transportieren große Energie in Richtung Publikum. Die beiden haben sich durch zahllose Liveauftritte sowie vier sorgfältig komponierte Alben in die Herzen ihrer zahlreichen Fans gespielt. Ihr Repertoire kombiniert handverlesene Folktitel und liebevoll komponierte eigene Songs, die sanft poetisch berühren oder auch groovig folkrocken.

Paul und Karen touren international und haben entlang ihres Wegs begeisterte Pressestimmen eingesammelt. Ihr Erfolgsgeheimnis? Sobald die gebürtige Schwäbin und der Engländer aus den Midlands auf der Bühne stehen, scheinen sie sich Note für Note in ihre Musik zu verwandeln. Kurze Plaudereien, mal auf Englisch, mal auf Deutsch, dann Melodie und Rhythmus: zwei grandiose Stimmen und eine Gitarre, ab und zu fein untermalt von Flötenklängen genügen, um die unverwechselbare Pfeiffer-Walker-Präsenz zu schaffen.

Ihre Show 'Auf Wiedersehen, Me Duck' wurde 2022 mit großem Erfolg beim Edinburgh Festival Fringe präsentiert - und der Titel ist Programm: Die Verschmelzung der süddeutschen Kultur mit der aus Stoke-on-Trent zieht sich wie ein roter Faden in farbstarken Geschichten durch ihre Konzerte, kurz: „A fantastically entertaining night“! (Secret Sounds)

„Musikalisch herausragender Abend” (Ludwigsburger Kreiszeitung)

„Eclectic, performed with passion and with excellent musicianship.” (Folk & Honey)

„Ein Engländer und eine Deutsche beweisen eindrucksvoll, wie viel feine Musik auch unter dem gut informierten Radar fliegt.“ (Folker)

„Charming, varied and fun” (Irish Music Magazine)

„Es gibt sie noch, die ‚Wundertüten‘, die Entdeckungen von kostbaren Perlen in der Musikszene“ (Bietigheimer Zeitung)

„Lebendig, vielseitig, berührend“ (Gäubote Herrenberg)

