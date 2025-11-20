Ungefähr 5.650 Meilen oder umgerechnet knapp 9.100 Kilometer liegen zwischen der wilden Unberechenbarkeit von Berlin-Kreuzberg und der verträumten WestcoastMelancholie Kaliforniens. Zwei gegensätzliche Extreme, von denen sich Paula Dalla Corte inspirieren lässt. Mit einem beispiellosen Selbstverständnis verbindet die 22-jährige Sängerin und Songwriterin eine ätherische Americana-Schwermut mit einer kopfkinohaften Indie-PopCatchyness und einer edgy Glampunk Extravaganza zu ihrem ganz eigenen Style-Clash –mit dem Paula Dalla Corte für völlig neue Vibes in der deutschen Musiklandschaft sorgen wird. Nachdem Paula Dalla Corte ihre erste Single „Good Girl Killer“ im August 2023 veröffentlicht hat, folgen mit „Ugly Beauty“, „Bite Me“ und „Heavy Heart“ drei weitere Singles, die den Weg für ihre Debüt-EP „Fashion“ im Juni 2024 ebnen. Zusammen mit ihrer vierköpfigen Band zeigt sie eindrucksvoll, warum ein PDC-Konzert so schnell nicht vergessen wird. Das Jahr 2025 beginnt mit einem weiteren Meilenstein: ihrer ersten internationalen Show beim renommierten Eurosonic Festival in den Niederlanden, gefolgt von einem Auftritt auf der c/o pop in Köln. Und es bleibt nicht dabei – ein vollgepackter Festivalsommer steht bevor, ebenso wie die Veröffentlichung ihrer zweiten EP und ihre erste richtige HeadlineTour im November 2025.