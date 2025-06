PAULA & Diana Ezerex

Ihre unglaublich ehrlichen und nahbaren Texte spiegeln eine Generation wider, die das Gespräch über Themen wie Mental Health, Herzschmerz und Selbstfindung sucht. Über Plattformen wie Instagram,

YouTube und TikTok veröffentlicht sie eigene Songs und Cover, die schnell für Aufmerksamkeit sorgen. Ihre Tracks erreichen Tausende von Streams, wodurch sie sich eine wachsende Fangemeinde aufbaut.

PAULA wird in großen Playlisten wie New Music Daily und Deutschpop Deluxe gefeatured und gilt auf Plattformen wie Tidal oder Apple Music als eine der „Rising“ Newcomerinnen des Jahres.

Mit ihrem emotionalen Deutschpop trifft sie den aktuellen Zeitgeist, ist Stimme einer Generation und wurde für den German Songwriting Award in der Kategorie “Pop” nominiert.

Diana Ezerex

Wenn Eindrücke aus sozialem Engagement, Gesellschaft und der Reflexion des eigenen Lebens einen nicht loslassen, entsteht der Hummus für Musik von Singer-Songwriterin Diana Ezerex. Mit ihren Songs schafft sie eine Plattform der künstlerischen, kulturellen und gesellschaftlichen Interaktion. Es ist nicht nur Musik: Ihre tiefe, berührende Stimme bewegt Zuhörende zur gesellschaftskritischen Auseinandersetzung mit Missständen der Ausgrenzung, Einengung, Integration, sozialer Ungerechtigkeit und Freiheit. Identität und

Akzeptanz sind herausfordernde, aber notwendige Themengerade in einer Zeit, in der diese neu definiert, diskutiert und belegt werden.

Zugehörig ist, wer angenommen wird und sich zugehörig fühlt. Was simpel klingt ist ein intensiver oft schmerzlicher Prozess, vor allem, wenn die permanente Infragestellung der Zugehörigkeit zur eigenen Person gehört. Diana Ezerex hat sich diesem Prozess in ihrem IDENTITY PROJECT gestellt und in vier EPs verarbeitet.

In gewohnter herausragender und berührender Wortgewalt, Energie und neuem Sound, der sich einprägt, begeistert und tief nachklingt, veröffentlicht Ezerex bis 2025 ihre bisher persönlichste Arbeit. Gerade weil sie ihre eigenen Erfahrungen, Emotionen und ihre Fragen in den Songs verarbeitet, ist die Live- Performance der Künstlerin ein Erlebnis, das nicht so schnell vergessen wird. Gemeinsam mit ihrer Band reißt sie noch jedes Mal ihr Publikum mit und hinterlässt den ermutigenden Nachhall einer anstehenden Veränderung.

Zwei starke Stimmen, ein Abend voller Gefühl und Haltung – erlebt zuerst PAULA und danach Diana Ezerex live auf der ZÜBLIN-Bühne!