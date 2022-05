Irgendwo zwischen Berlin und Hamburg, zwischen Schauspiel und Musik, zwischen tatsächlich Erlebtem und wahrhaftig Erdachtem - Paula Hartmann ist eine Künstlerin voller Facetten.

Von Oldschool HipHop Samples bis hin zu modernen Trap Elementen, die von eingängigen Popmelodien mit Auto-Tune Charakteristik zusammengehalten werden, Paula Hartmanns Musik zeigt so viele Seiten wie sie selbst. „Wir sind jung was soll uns schon passieren?“, mit Textzeilen wie diesen singt Paula in schnörkelloser und intelligent-zeitgemäßer Sprache über das Erwachsenwerden in einer deutschen Großstadt oder in der Welt als solches. Irgendwo zwischen Tristesse und Euphorie, zwischen verliebt sein und alleine bleiben. Irgendwo zwischen Berlin und Hamburg.

Nachdem wir im Herbst 2021 mit den „Bodega Shows“ bereits sieben Konzerte mit der Unterstützung des Förderprogrammes „Neustart Kultur“ umsetzen durften, freuen wir uns sehr auf die diesjährige Reihe mit dem schlichten Titel „Live in der Schräglage“.