Paula Kühne-Rendtorff – Mein Lebensthema erkunden und neue Impulse bekommen

Die Biografiearbeit bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, die eigenen Lebensereignisse anzuschauen, zu verstehen und dadurch neue Schritte in die Zukunft zu gehen. Auf ihrer Grundlage machen wir an diesem Abend mit praktischen Übungen erste Erfahrungen in Bezug auf unsere eigene Biografie. Methodisch angeleitet erkunden wir die ersten Jahre unseres Lebens und ihre Wirkung in die Gegenwart. In vertraulichen Zweier-Gruppen tauschen wir uns aus und reflektieren den Prozess gemeinsam in der Gesamtgruppe. Wir arbeiten mit

künst lerischen Methoden wie Malen, achtsamem und fragendem Zuhören und weiteren Übungen aus der Biografiearbeit.

Freitag, 16. Mai 17.30–21.30 Uhr