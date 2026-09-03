Paula Lambert: Finde dich gut, sonst findet dich keiner

Paula Lambert geht auf Tour! Ungeschönt, ungebremst und garantiert ohne Namasté-Bullshit. Ein Abend, den dein innerer Kritiker hassen und dein neues Ich lieben wird! Diese Show ist ein Frontalangriff auf Selbstzweifel und Schönrederei - mit Stil, Scharfsinn und einem Lächeln, das sagt: „Sorry, not sorry.“

Paula spricht über Frauen, die sich klein machen, um reinzupassen. Über toxische Selbstoptimierung. Und über das verdammt harte Business, sich selbst gut zu finden, wenn dir die Welt permanent einredet, dass du nicht gut genug bist. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, zündet Pointen wie Silvesterknaller und trifft genau da, wo’s zählt – im Kopf und im Herzen.

Eine Show für alle, die keine Lust mehr haben, sich selbst zu ghosten. Für alle, die genug davon haben, lieb, leise oder „zu viel“ zu sein. Und für alle, die genau wissen, dass innerer Frieden manchmal eine Kampfansage braucht.

Kurz: Paula Lambert. Live. Direkt. Ohne Filter.

Komm klar – oder komm vorbei.