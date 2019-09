Zwei entschlossene Seelen, auf der Suche. Sie finden ihre ersehnten Antworten in der Musik. Pauline zieht das Publikum mit ihrer sagenhaften Stimme in ihren Bann, während Aleksi Rajala den Raum mit seinen virtuosen Gitarrenriffs füllt. Genießen sie ein besonderes Konzert welches ein breites Spektrum an Klangfarben und Stilen vereint.

Support ist die Band The Story of March aus Reutlingen.