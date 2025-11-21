Pauline & Aleksi mit Band

Pauline & Aleksi sind ein deutsch-finnisches Duo, das mit seiner Musik eine Brücke zwischen den musikalischen Wurzeln beider Künstler schlägt.

Ihre Stücke zeichnen sich durch eine einzigartige Mischung aus nostalgischem Jazz Vintage Sound und der melancholischen Atmosphäre des Nordens aus. Begleitet werden sie von Steffen Hollenweger am Kontrabass und Adrian Kunkel am Schlagzeug. Mit ihrer außergewöhnlichen Stimme entführt Pauline Ruhe das Publikum in eine andere Zeit. Ihre kraftvolle und zugleich zarte Interpretation verleiht den Songs eine emotionale Tiefe, die unter die Haut geht. Aleksi Rajala beeindruckt mit seinem virtuosen Gitarrenspiel, das sowohl technisch anspruchsvoll als auch gefühlvoll ist. Gemeinsam schaffen sie eine einzigartige Klanglandschaft, die die Zuhörer in eine andere Welt entführt.

Die Bandmitglieder haben ihre musikalischen Fähigkeiten in renommierten Musikschulen und durch jahrelange Bühnenerfahrung perfektioniert. Ihre Leidenschaft für die Musik und ihre einzigartige künstlerische Vision machen Pauline & Aleksi zu einer herausragenden Formation in der Musikszene. Pauline & Aleksi haben bereits auf verschiedenen Bühnen und Festivals in Deutschland begeistert. Ihr Repertoire umfasst eigene Kompositionen, die anspruchsvoll aber zugänglich sind. Mit ihrer mitreißenden Live-Performance begeistern sie das Publikum und hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Die Band arbeitet derzeit an ihrem zweiten Album, das voraussichtlich im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Fans und Musikliebhaber können sich auf eine einzigartige musikalische Reise freuen, die sie in eine Fusion aus Indie, Rock, Alternative, Jazz und Klassik führt.