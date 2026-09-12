Pauline Ruhe // Christoph Neuhaus I Love, Smoke and Trouble

Wenn sich zwei Klangkünstler*innen begegnen, die gleichermaßen in der Tiefe wie in der Weite des Jazz verwurzelt sind, entsteht Musik, die direkt ins Herz geht.

Die charismatische Jazzsängerin Pauline Ruhe und der vielseitige Gitarrist Christoph Neuhaus laden zu einem musikalischen Abend ein, der Intimität, Ausdruckskraft und stilistische Offenheit in den Mittelpunkt stellt.

Pauline Ruhe versteht es wie kaum eine andere, mit ihrer kraftvoll-nuancierten Stimme emotionale Geschichten zu erzählen. Ihre Wurzeln im Jazz sind dabei stets spürbar, auch wenn sie sich mühelos durch Soul, R&B und moderne Klangfarben bewegt.

Landesjazzpreisträger BW Christoph Neuhaus ist als Gitarrist ein feinfühliger Klanggestalter – virtuos, dynamisch und mit einem Gespür für Räume zwischen den Tönen. Im Duo treffen zwei musikalische Persönlichkeiten aufeinander, die sich blind verstehen und einander Raum geben. Mal feinfühlig und reduziert, mal voller Energie und improvisatorischer Freiheit, erschaffen sie Klangbilder, die zwischen Tradition und Zeitgeist oszillieren. Standards, Eigenkompositionen und überraschende Neuinterpretationen verschmelzen zu einem intensiven Konzerterlebnis, das die Zuhörer*innen auf eine Reise mitnimmt – mal leise, mal laut, aber immer mit Seele.