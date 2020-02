Pauline Ruhe Quartett

Schon jung entschloss sich Pauline Ruhe, nach einer klassischen Gesangsausbildung, ihren Weg weiter in Richtung Jazz, Blues und Soul einzuschlagen und gründete kurz darauf ihr eigenes Jazz-Duo. Es folgten zahlreiche Konzerte mit namenhaften Jazz-Musikern im Raum Stuttgart und Tübingen. Seit einigen Jahren bereichert sie mit ihrer tiefgehenden und facettenreichen Stimme außerdem die Big Band der Universität Tübingen. Die Energie der Inspiration lenkte Pauline Ruhe in den darauffolgenden Jahren auch in andere Klangfarben der Musik und sie schloss sich zahlreichen Bandprojekten an, die neben Funk, Soul und Blues, auch experimentellere Formen der elektronischen Popmusik austesten. Zusammen mit den Jazzmusikern Martin Trostel (Piano), Steffen Hollenweger (Kontrabass) und Joachim Gröschel (Schlagzeug) präsentiert Pauline Ruhe auf der zweiten Jazz-Matinee im Theater Lindenhof Jazzstandards aus dem Great American Songbook.

Pauline Ruhe – Vocals

Martin Trostel – Piano

Steffen Hollenweger – Kontrabass

Joachim Gröschel – Schlagzeug