Paulo Bellinati mit Cristina Azuma

Paulo Bellinati ist einer der erfolgreichsten zeitgenössischen Gitarristen, Komponisten, Arrangeure Brasiliens und ein angesehener Akademiker. Er hat die Musik des großen brasilianischen Gitarristen und Komponisten Annibal Augusto Sardinha (Garoto) wiederentdeckt, transkribiert und aufgenommen. Cristina Azuma ist eine weltbekannte brasilianische Gitarristin mit einer Karriere, die sich von der klassischen Gitarrenwelt abhebt. "Pingue-Pongue", die erste CD dieses Duos, wird in Europa vom deutschen Label ACOUSTIC MUSIC RECORDS veröffentlicht und vertrieben. Das "Internationale Gitarrenfestival Tübingen" ist stolz darauf, sie auf ihrer Europatournee 2019 zu präsentieren. Beide Künstler sind international anerkannt und wurden in ihrer Karriere als Solisten ausgezeichnet. Zum ersten Mal bringen sie ein reiches, auf brasilianischen Stilen basierendes Repertoire an Originalkompositionen und Bearbeitungen von Bellinati nach Tübingen. Die Gitarre ist ein wesentliches Element des brasilianischen Rhythmus und eng mit dem urbanen Lebensstil verbunden, der im späten 19. Jahrhundert in Rio de Janeiro entstand. Diese Rhythmen haben einen starken Einfluss auf europäische Tänze wie Walzer, Polka, Mazurka, Schottiche, aber auch auf afrikanische Stile wie das Lundu. Diese Mischung drückt den Reichtum der Kultur des Landes aus. Interessanterweise passt Azumas Background zur Barockgitarre perfekt zu diesen populäre Rhythmen. Bellinati selbst: "Wir spielen seit mehr als 30 Jahren zusammen, obwohl Cristina in Europa lebt und ich in Brasilien lebe. Sie ist bei weitem meine beste Interpretin und versteht brasilianische Musik sowie das Universum der klassischen und barocken Gitarre. Es ist immer eine große Freude, mit ihr auf der Bühne zu stehen. " Für diese Europatournee spielt Cristina eine klassische Gitarre aus Nylonsaiten und Paulo eine typische Gitarre (brasilianische Serenade) mit Stahlsaiten, ein besonderes Instrument, das 1935 in Rio de Janeiro gebaut wurde.