Treffender lässt sich diese Band nicht beschreiben. Durch die Biographien der einzelnen Mitglieder, die aus den unterschiedlichsten musikalischen Richtungen stammen, fließen Elemente aus Funk, Jazz, Rock und Blues in dieses abwechslungsreiche Programm mit ein.

Akustische und rockige Jigs und Reels mischen sich mit eigenen Arrangements von irischen, schottischen und bretonischen Traditionals. Die 6 Musiker und Musikerinnen haben Spaß bei dem, was sie tun, und das spürt man bei jedem Auftritt.

Bernd Pfau (Schlagzeug, Cajon, Spoons, Bodhran, Gesang) ist der Vater des Ganzen. Daher auch der Name „Paun“, was so viel wie Pfau bedeutet.

Für die tiefen Töne ist Michael Müller zuständig. Mit seinem groovigen Bass und erdigem Gesang sorgt er für eine solide Basis der Band.

Stephanie Bippus ist die Stimme von Paun Cread. Sanfte Balladen und rockige Songs interpretiert sie in ihrem ganz eigenen Stil.

Joachim (Joni) Tauscher ist mit seinem vielseitigen und virtuosen Gitarrenspiel nicht aus der Band wegzudenken, zusammen mit Petra Spandl (Flöte, Saxophon, Gitarre, Gesang) runden die Beiden das vielseitige Programm der Band ab.

Musiker(innen):

Bernd Pfau (Schlagzeug, Cajon, Spoons, Bodhran, Gesang)

Michael Müller (Bass, Gesang)

Joachim Tauscher (Gitarren)

Stephanie Bippus (Gesang)

Petra Spandl (Flöte, Sax, Gitarre, Gesang)