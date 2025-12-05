Paun Cread

Celtic infected Folk Rock aus Stuttgart.

Musik aus den Celtic Countries eigen interpretiert mit Elementen aus verschiedenen musikalischen Richtungen.

Die Biografien der einzelnen Mitglieder reichen von Klassik über Folk, Jazz bis in alle Spielarten des Rock.

Schwerpunkt des Programms sind Folksongs aus den englischsprachigen und vorwiegend keltischen Regionen.

Aber auch ein paar leicht veränderte Popsongs gehören zum Programm.