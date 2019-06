"Pausa - Jede Menge Stoff drin"

Eine Ausstellung zum Jubiläumsprogramm

"100 Jahre Pausa - 100 Jahre Bauhaus"

In der einzigartigen Architektur der Pausa Tonnenhalle präsentiert das Museum Mössingen eine bunte und formenreiche Ausstellung zur Firmen- und Designgeschichte der ehemaligen Textildruckfirma Pausa. Aus der umfassenden Sammlung von 86.000 Stoffmustern aus 9 Jahrzehnten präsentiert sich der Ausstellungsraum, in dem früher die Stoffe bedruckt wurden, in außergewöhnlicher Gestalt. „Zeit-Räume“ aus Stoffbahnen bilden die farblichen und sinnlichen Einheiten, in denen sich die einzelnen Epochen der erfolgreichen Pausa-Firmengeschichte darstellen. Von den Anfängen der 1920er- und 1930er-Jahre, in denen die Firma eng mit dem Bauhaus kooperierte, über die Nachkriegszeit, in denen die Pausa mit der neuen Firmenarchitektur von Manfred Lehmbruck (1951-1961) und dem besonderen Pausa-Stil die Tradition des Werkbund und Bauhaus weiterführte und den Schlüssel zum jahrzehntelangen Erfolg fand.