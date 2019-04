PAUSA-Maschinensymphonie

Acht Klangbilder skizzieren die mechanische Produktion in der Textilfabrik Pausa. Musikalisch werden verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten einer Maschinenästhetik, in deren Mittelpunkt die große Familie der Schlaginstrumente steht, untersucht. Ergänzt und kontrastiert werden die Klangbilder durch Tonaufnahmen einer alten Krempelmaschine, Interviewcollagen und Texten von Zeitzeugen sowie neue, am Computer programmierte Klänge. Die Künstler verweben Bildprojektionen beispielsweise der Stoffe und der Architektur der Pausa mit dem musikalischen Geschehen. Die Bilder werden zu Klang und Rhythmus synchronisiert und elektronisch verfremdet. Die Pausa als lebendige multimediale Klang-Bild-Collage.